◆フィギュアスケートグランプリシリーズ第５戦スケートアメリカ第２日（１５日、米・レークプラシッド）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、渡辺倫果（三和建装・法大）が７４・３５点の自己ベストをマーク。首位でフリーへ進んだ。ＧＰシリーズ第２戦・中国杯で３位だった渡辺は、冒頭に大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功。３本のジャンプをまとめ、中国杯のＳＰ自己ベストを上回った。演技後は