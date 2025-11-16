日本高市早苗首相の「台湾有事の際の介入」発言をめぐり中国が強く反発する中で、中国人民解放軍の艦艇3隻が日本の大隅海峡を通過し武力示威を行った。これは先月末のAPECで中国の習近平国家主席との首脳会談直後に高市首相が台湾問題に相次いで言及して両国緊張が急速に高まった中で発生した。日本防衛省は13日、中国海軍055型駆逐艦を含む艦艇3隻が12日に鹿児島県南側海域を通り大隅海峡を通過して太平洋に移動したと発表した。