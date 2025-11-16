熊本県玉名市の私立九州看護福祉大の公立化を巡って、市が検討を続けている。定員割れなどによる経営難などを背景に大学側が打診。実現すれば国の補助金が活用できるメリットがある一方、自治体に財政的負担がのしかかるデメリットも生じる。文部科学省の中央教育審議会が安易な公立化を避けるよう求める中、年内にも示される市の判断に注目が集まっている。赤字続く「（公立化は）今しかないタイミング。手遅れになる前のぎり