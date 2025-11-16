レーカーズの八村塁（NBAE提供・ゲッティ＝共同）【ミルウォーキー共同】米プロバスケットボールNBAは15日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は左ふくらはぎ痛のため敵地ミルウォーキーでのバックス戦を欠場した。八村は開幕から14日まで全13試合に先発し、1試合平均で34.6分プレーしていた。レディク監督は「今週ずっと張りがあり、2日連続の試合でもある。今夜は休ませるのが賢明だと思う」と説明した。