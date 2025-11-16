ソフトバンクから戦力外通告を受けていた武田翔太投手（32）が、来季から韓国プロ野球のSSGランダースに加入することが16日、決まった。背番号は23。武田は2011年のドラフト1位で入団し、15年は13勝、16年には14勝を挙げるなど通算66勝をマーク。しかし、以降は故障に苦しむシーズンが続き、今季が4年契約の最終年だった。現在は24年4月に受けた右肘の内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）からの復帰過程でもあり、今季は