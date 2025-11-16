部下を育てるにはどうすればいいのか。吉本総合芸能学院（NSC）で講師を務める放送作家の桝本壮志さんは「『失敗は成功のもと』といわれるが、今の若者には響かない。それよりもまずは小さな成功を褒めたほうが成果を出すようになる」という――。※本稿は、桝本壮志『時間と自信を奪う人とは距離を置く』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。■部下を育てるために心に留める「ゴミ袋」コーチングとは、部下のモチベーション向