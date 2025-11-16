実家を出て五年になる。必要な本や傍（そば）に置いておかなければ生活できない日用品だけを持って引っ越したので、実家の自分の部屋にはまだ自分が住んでいるのではないかというぐらい物がある。実家から持って出るものの中で諦めたものの一つが、展覧会グッズだった。かなりたくさんあるのだが、展覧会は開催時期がはっきりしているせいか、ちゃんと確認するとその時の記憶がよみがえり、ついでに悩みも思い出してしまいそう