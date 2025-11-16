スズキの新型「軽ワンボックスバン」がスゴい！以前の「モビリティショー」や「モーターショー」では、どのメーカーも電動化や電気自動車化に注力した出展をおこなっていた印象でしたが、2025年10月29日から東京ビッグサイトを会場に開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、近距離の移動やラストワンマイルの配送などにBEV（バッテリーEV）を使うという提案に落ち着きつつある印象でした。スズキの軽商用BEV「e EVERY