「女性に対する暴力をなくす運動」期間が11月12日から始まりました。ドメスティック・バイオレンス（DV）には、身体的暴力だけでなく、精神的暴力も含まれることが、近年広く知られるようになりました。一方で、精神的暴力の中でも「サイレントモラハラ」という言葉は、あまり十分に浸透していません。モラルハラスメント（モラハラ）や不機嫌ハラスメント（フキハラ）の一種であり、「無視する」という行為もその典型例です。弁護