テレ東では2026年1月12日（月・祝）より、ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜夜11時6分〜）を放送いたします。【動画】最新ティザー公開！「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、ピュア・ラブストーリーです。Netflixでの世界独占見放題配信も決定しており、配信は各話地上波放送と同時タイミングから開始予定