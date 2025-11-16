大人気雑貨ブランド「SWIMMER」と、レディスブランド「AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）」の夢のコラボが今年も帰ってきました♡2025年11月10日(月)12時より、新柄スウェットが登場。アイボリー、グレー、ベージュ、サックスブルーの4色展開で、袖口のリボン刺繍やアクリルキーホルダー付きのデザインが心をくすぐります。”かわいいがぎゅっ！”と詰まったアイテムを、ぜひチェ