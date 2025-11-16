「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。フェスを楽しむ様子を公開した。「ただの思い出」と書き出した佐々木。グループで出演した先月27日開催の「氣志團万博2025」でのオフショットをアップした。ステージ終わりに缶ビールとお肉を堪能。「ライブ見てくれたみんなありがとうございましたっ！！」と感謝も伝えた。ファンからは「ビールと肉似合いますね…」「ただの思い出