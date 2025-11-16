私（ヨシノ）は、夫のタテルと高校生の息子ナオヤとの3人暮らし。私には40代にしてはじめて「推し」と呼べる存在ができました。このたび特別公演のペアチケットが当たりました！夫に反対されたくなかった私は一緒に行こうと誘い、土曜の夜にライブ参戦したあと日曜に義実家に立ち寄るという予定を立てました。しかしライブ2週間前になって、義父の病気が再発したという連絡が入ります。夫には「ライブはキャンセルしろ」と言われ