いま中国で高値で売買されているものもある、旧日本兵の手紙「軍事郵便」。戦時下に戦地の旧日本兵と離れた家族や友人らとの手紙です。その内容は、戦地での生活や家族への思いをつづったものや日本での帰りを待つ家族から兵士に宛てたものなどが含まれています。中国で軍事郵便を買う人の中には、日本語の分からない人も多くいるということです。なぜ軍事郵便が収集されているのでしょうか。販売者や購入者、郵便のもとの差出