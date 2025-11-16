兵庫県明石警察署で４３歳の男性巡査長が頭から血を流して倒れているのが見つかりました。巡査長は死亡が確認され、自殺を図った可能性があるとみられています。１１月１５日午後９時半すぎ、明石警察署の道場で、署に勤務する４３歳の男性巡査長が頭から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。近くには貸与されている拳銃が落ちていました。拳銃は使用された形跡があったということです。