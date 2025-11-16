新潟県佐渡市の県道81号・佐渡縦貫線、通称『ドンデン線』が11月14日午後3時、冬季閉鎖に入りました。ドンデン線は相川地区とドンデン山の山頂付近、両津地区を結ぶ長さ約24.3kmの道路でトレッキングコースとしても親しまれています。【閉鎖作業をしたスタッフ】「今年はこれでゲートが閉鎖になるが、来年開通したあとにはたくさんの方にぜひ足を運んでもらって、佐渡のきれいな景色をたくさんの人に見てもらいたい」1