東京都杉並区の住宅街で9月30日、築57年の住宅を支えていた擁壁が倒壊し、がれきが隣のマンションになだれ込む事故が発生した。約1か月半が経過した11月13日現在、事故現場はビニールシートがかけられ、防護用の板と柵で応急処置が施された状態のまま保存されており、今なお事故の状況をうかがい知ることができる。 杉並区は1984年に擁壁に亀裂があったことを察知し、それ以降、たびたび、安全対策をとるよう行政指導