LE SSERAFIMのSAKURAをIZ*ONE時代から追いかけてきた村重杏奈が、彼女への想いと東京ドーム公演への期待を明かした。【映像】「ビジュがどんどん上がる」プライベートな宮脇咲良（写真あり）11月15日（土）、特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』が放送。2022年にデビューした韓国の5人組ガールズグループ、LE SSERAFIMが世界18以上の都市を回る初のワールドツアーのアンコール公演として、11月18日、19日に