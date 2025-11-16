さいたま市の本庁舎移転計画が、いよいよ本格的に動き出します。市は、新庁舎の「基本設計説明書（素案）」を公表しました。合併から30年、浦和・大宮でもない新たな行政の舞台は、さいたま新都心です。老朽化や狭あい化い加え、災害の激甚化、行政機能の分散といった課題に対応するために、地上18階・高さ約90mの免震構造ビルをさいたま新都心に建設。総事業費は約700億円 を見込み、2031年度の供用開始を目指します。市民に開か