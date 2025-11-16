糖尿病を発症していない方にとっても、予防の観点からチョコレートとの付き合い方を考えることは大切です。適正体重の維持やバランスの取れた食生活の中で、チョコレートをどう楽しむべきか整理します。食後血糖値の急上昇を避ける工夫や、予防のための食生活の基本について解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚