【昭和〜平成スター列伝】女子プロレス「スターダム」タッグリーグの祭典「ゴッデス・オブ・スターダム」が７日に後楽園ホールで開幕した。昨年同様２ブロック制が採用され全１６チーム３２選手が出場。両リーグの１位から３位が決勝トーナメントに進出し、２９日のエディオンアリーナ大阪第二競技場大会で準々決勝戦、準決勝戦が行われ、優勝決定戦は３０日の静岡・浜松市総合産業展示館大会で行われる。ブロック別ではレッド