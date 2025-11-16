【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回のテーマは“基礎体力をつけるには？”です。【お悩み】今さらですが最低限続けられる基礎体力づくりを知りたい。（６０代男性）【アドバイス】重心バランスを整える「ラジオ体操＋ジャンプ１０回」から始めよう！【解説】高校の同窓会に参加したら病気話で持ち切りだったと