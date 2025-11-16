【茜さやのほっこり温泉】フリー素材モデルにして大の温泉好き・茜さやが、全国各地の魅力的な温泉を紹介する好評連載。今回は佐賀・古湯温泉への女子旅です！読者の皆様、こんにちは。もう１１月？と、年を重ねるごとに時間の早さについていけない茜さやです（笑い）。本日ご紹介する温泉は、桜もこちゃんと女子旅で訪れた佐賀県にある温泉です。佐賀駅に着いてすぐ、もこちゃんと目が合う。「ねえ、空気違くない？」「分か