アスリートの体調を唾液で把握できる技術が登場しているが、基盤となるのが唾液によって迅速、簡単に免疫測定ができる新技術だ。この技術を活用したヘルスケアについて開発メーカーに聞いた。【通院患者を院内のその場で検査】体調不良で病院に行くと、免疫検査をされるものだ。免疫検査は、血液や尿に含まれる、たんぱく質、脂質、電解質、糖質、ホルモン、腫瘍マーカーなどを測定・分析することによって病気にかかっているか