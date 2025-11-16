俳優の城田優（39）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ミュージカル「エリザベート」に出演したことのある俳優らの集結ショットを披露した。「ミュージカル『エリザベート』より歴代トート大集合」と書き出すと、俳優の武田真治、マテ・カマラス、山崎育三郎、井上芳雄、古川雄大と自身のショットをアップ。「エリザベート」東宝初演25周年の感謝の夕べに歴代のトート役俳優が集まったもので「あなたはどのトート様