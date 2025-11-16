【コンビニぺこ活！】今月もフード業界の重鎮Ｘ氏が、コンビニ商品をじっくり分析・評価します。２０２５年も残すところ１か月半。最後まで元気に突っ走るためにも、おいしいコンビニ商品で英気を養いましょう。（評価は１０点満点）【セブンイレブン】【具沢山で豪華！味の相乗効果が◎「モッツァレラ＆トマトサンド」】モッツァレラチーズとトマトにバジルマヨネーズで味をつけたイタリアンなサンドイッチで、開けてみると具