¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¸Á°Â­¤òµó¤²¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¡£ÇØÈÖ¹æ17¤È¡ÖDEKOPIN¡×¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¡£