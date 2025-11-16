モデルの蜂谷晏海(33)が15日までに自身のインスタグラムを更新。夫のお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤(52)とともに撮影したマタニティフォトを公開した。 【写真】肉汁よりあふれる愛!ニクらしいほどアツアツな2人 「今回、初めてのマタニティフォトを撮ってみました。1人目のときは、なんだか照れ臭くてスタジオで撮影するのはいいかなぁと撮らないまま出産し子育てへ。第二子を授かり、お腹が大きくなってい