水島警察署 15日午後6時ごろ倉敷市南畝の市道で歩行者の男性（52）の後ろからオートバイが衝突し、歩行者の男性が意識不明の重体です。 警察によりますと、歩行者の男性は頭を強く打つなどし病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 オートバイを運転していた男性（61）は頭を打つなどしましたが軽傷だということです。 事故があった現場は見通しの良いセンターラインのない市道で