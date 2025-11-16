日本で初めての開催となる聴覚障害者の国際スポーツ大会、デフリンピックの開会式が行われました。【映像】秋篠宮ご一家が臨席される様子開会式は15日夕方に東京体育館で行われ、秋篠宮ご一家が臨席されたほか、高市総理や小池都知事らが出席しました。「このたびのデフリンピックが、多くの人々の心に残る大会になるとともに、これを契機としてデフスポーツへの関心が今以上に高まることを願っております」（秋篠宮さま）日