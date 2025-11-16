俳優の赤楚衛二が主演、カン・ヘウォンがヒロインを務めるテレ東のドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（2026年1月12日スタート毎週月曜後11：06）のメインビジュアルと追加レギュラーキャストが、16日に解禁された。【一覧】『キンパとおにぎり』追加レギュラーキャスト「ドラマプレミア23」では、久々となるピュア・ラブストーリーで、“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材