＜K−1：ワールドMAX2025〜−70キロ世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜＞◇15日◇東京・代々木第一体育館第14試合で「第2代K−1ワールドGPバンタム級王座決定戦」が行われ、石井一成（27＝ウォーワンチャイプロモーション）が黒川瑛斗（21＝team VASILEUS）に判定3−0（28−26×3）で勝利。“三度目の正直”で同王座初戴冠を果たした。石井は10月16日からPrime Videoで独占配信された恋愛リアリティー番組「ラブトランジッ