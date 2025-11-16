田中美佐子（66）が15日までに、インスタグラムを更新。24年11月14日に75歳で亡くなった火野正平さんへの思いをつづった。火野さんから、NHK BS紀行番組「にっぽん縦断こころ旅」を引き継いだ田中は「火野正平様。あれから一年が経ちました。何度も疑問に思ったこと。『何で私だったんですか?』」と疑問を投げかけた。続けて「聞いても答えは返ってこないし、考えてもわからないから、辛くなったら正平さんと電話で話した時のあ