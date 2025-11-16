タレント小池里奈（32）が15日、インスタグラムを更新。笑顔のオフショットを公開した。小池は「カメラマンの酒井さんが撮影の合間に撮ってくださったオフショット。たのしい撮影だったなぁ〜」とつづり、両手で顔の前にハートを作る笑顔のランジェリー姿を公開した。この投稿に「カワイイ」「笑顔にキュン」「本当に楽しそう」「お胸にもハート！？」などのコメントが寄せられている。