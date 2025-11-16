元歯科衛生士でレースクイーン（レースアンバサダー）の佐々木美乃里（29）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。佐々木は「お気に入りの衣装の1つ、赤ワンピのオフショット載せちゃいます」とつづり、白い胸元を大胆に露出させたキャミワンピース姿を披露した。この姿にフォロワーからは「超絶かわいい」「ちょっぴりセクシーで魅了されます」「めっちゃいいオンナだな」「目のやり場に困るくらい綺麗」と