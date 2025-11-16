アイドルグループ、#よーよーよーの由良ゆらが、15日までにインスタグラムなどを更新。グラビアのオフショットを公開した。発売中の「週刊ヤングジャンプ」でグラビアを飾っており「週刊ヤングジャンプ！ゆらゆらちゅう！」と、水着の上にキャミソール姿でポーズをとる動画を公開した。また、アザーカットも公開されており、ニットから美バストの谷間がのぞくショットで、大人びた表情をのぞかせた。由良は「自分史上最高のゆら