６年ぶりに来日したトランプ大統領と対面では初めてとなる首脳会談を行った高市総理。土産として贈られたものの一つは、金沢で作られた金箔のゴルフボールでした。先月28日、東京・港区の迎賓館で行われたトランプ大統領との首脳会談で、初めての対面となる高市総理がトランプ大統領へ土産として贈ったのは、安倍晋三元首相が使っていたゴルフクラブのパターと金沢の金箔を施したゴルフボール。金沢は日本の金箔生産量のほぼ100％