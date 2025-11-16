◇フィギュアスケートGPシリーズ第5戦スケートアメリカ第2日（2025年11月15日米レークプラシッド）女子SPが行われ、第2戦3位の渡辺倫果（三和建装・法大）は自己ベストの74・35点を出し、首位発進した。冒頭の大技トリプルアクセルを決め、出来栄え評価（GOE）で1・60点の加点を引き出した。16日にはフリーが行われ、優勝すれば12月のファイナル（名古屋）進出が決まる。2位は昨季世界女王のアリサ・リュウ（米国）で73・7