元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、日本野球機構（ＮＰＢ）が１０日に今年６月に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の功績をたたえ、来季から「長嶋茂雄賞」を創設すると発表したことを報じた。１２球団に所属する野手を対象に、走攻守の成績はもちろん、ファンへのアピール度なども加味して受賞者を選定する。落合氏は