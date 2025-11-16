2025年11月15日午後9時ごろ、北海道旭川市の国道で、車3台が絡む事故があり、2人が病院に搬送されました。事故があったのは旭川市永山町13丁目の国道39号にかかる牛朱別大橋です。15日午後9時ごろ、軽トラックと乗用車2台の合わせて3台が絡む事故がありました。この事故で軽トラックを運転していた75歳の男性と乗用車に乗っていた20代の女性が病院に搬送されました。75歳の男性は重傷のおそれがありますが女性は軽傷で、いずれも命