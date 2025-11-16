大阪府と高槻市は１５日、１０歳代の女性が麻疹（はしか）に感染したと発表した。府などの発表によると、女性には海外渡航歴があり、１０日から発熱などの症状があり、１４日に陽性が判明した。９日午前１１時台に阪急高槻市駅―西宮北口駅、１０日午前７時台に阪急高槻市駅―京都河原町駅を利用。１３日午前９時頃〜９時２０分頃には第一東和会病院（高槻市）を訪れていたという。これらの利用者で発熱、発疹など麻疹を疑う