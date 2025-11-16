桜島の南岳山頂火口できょう16日午前0時57分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から4400mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口から800から1200mの6合目まで飛散しました。 桜島で爆発的噴火が起きたのはことし148回目です。 桜島ではきょうこの爆発も含め、午前9時までに爆発が４回発生しています。桜島降灰予報（定時） 発表時間 2025年11月16日 08時00分 現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。桜島で噴