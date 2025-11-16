松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。11月15日（土）に放送された第7話では、千石が料理を手伝おうとして包丁に手を伸ばした幼い娘・愛梨（棚橋乃望）を、つい強く叱ってしまった。すると晴海がすかさずフォローに入り…。【映