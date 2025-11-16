きのう（15日）夕方、岡山県倉敷市の市道を歩いていた男性がオートバイにはねられ重体です。 きのう（15日）午後6時前、倉敷市南畝の市道を歩いていた倉敷市福田町古新田の会社員の男性（52）が、後ろから来た浅口市鴨方町の会社員の男性（61）が運転するオートバイにはねられました。 歩いていた男性は病院に運ばれましたが重体です。オートバイの男性は頭を打つなどして軽傷です。 現場は見通しが良い直線