「無印良品」を展開する良品計画が、直近約20年間に発表した企業広告を展示する展覧会「無印良品の企業広告 展 -なにもないがすべてがある-」を、無印良品 銀座6階のATELIER MUJI GINZA Gallery1・2で開催する。期間は11月28日から12月14日まで。 【画像をもっと見る】 同社は、今年無印良品が45周年を迎えたことを受け、8月に「これまでも、そしてこれまでも日々の暮らしになくてはならない存在でありたい」という想いを込め