コスメコンシェルジュ・元美容部員・パーソナルカラーアナリストのIkueです。アイメイクを頑張っているのに、なぜか垢抜けない…どうしてもうまくできない！そんな悩みを抱えるメイク初心者さん、多いのではないでしょうか？実は、アイメイクで大切なのは抜け感なんです。ポイントを押さえれば、誰でも一気に今っぽく垢抜けた目元を作ることができます。今回は、初心者さんでも簡単にマネできる垢抜けアイメイクのテクニックをご紹