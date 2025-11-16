１５日開幕の「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）で、サッカー競技期間中、福島県は競技会場のＪヴィレッジ（楢葉、広野町）と東日本大震災・原子力災害伝承館（双葉町）を結ぶシャトルバスを運行する。国内外から訪れた人たちに震災や原発事故について理解を深めてもらうためだ。県によると、Ｊヴィレッジから伝承館までは公共交通機関で約５０分かかるが、シャトルバスでは約１０分短縮できる。５５人まで乗車でき