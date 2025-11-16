監督・田口トモロヲ×脚本・宮藤官九郎×主演・峯田和伸（銀杏BOYZ）＆若葉竜也で贈る音楽青春映画『ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。』が、2026年3月27日より公開されることが決定した。共演には、吉岡里帆 仲野太賀 間宮祥太朗、大森南朋、中村獅童、中島セナを迎える。【写真】1978年、たった1年で世界を変えた者たちがいた――映画『ストリート・キングダム』場面写真ロック映画の金字塔となった、みうらじゅん