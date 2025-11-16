災害時など、水は使えないけど歯を磨きたい…。そんなときは水入らずの、拭くだけでお手入れができるシートタイプの口腔ケアグッズがおすすめです。今回購入したのはセリアの商品。110円（税込）で20枚入りと、コスパも◎です。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら非常時にあるとうれしい！セリアの『口腔ケアシート』商品名：口腔ケアシート価格：￥110（税込）サイズ（約）：150×200