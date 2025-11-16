ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが、後輩アナと「パン活」を楽しむ姿を公開した。江藤アナは１６日までに、自身のインスタグラムを更新。「皆川アナと不定期に開催するパン活門前仲町・神楽坂・武蔵小山・有楽町…完璧な皆川コーディネートのおかげでいつも効率良く、その街のパン屋さんを回れます（地図を読むのも、完璧）」と記し、青山学院大の後輩でもある同局・皆川玲奈アナとのショットをアップ。「前にお家に行った時